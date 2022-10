Πολύ συζήτηση γίνεται τις τελευταίες μέρες για το μέρος διεξαγωγής του Final 4 της Euroleague. Αρχικά ήταν η Κωνσταντινούπολη η πόλη που θα το διοργάνωνε αλλά για πολιτικούς η διοργάνωση έφυγε από την Τουρκική πρωτεύουσα,

Μετά επιλέχθηκε το Κάουνας που είναι μια πόλη που ζει από το μπάσκετ, αλλά η κυβέρνηση της Λιθουανίας δεν δίνει κονδύλι στην Ζαλγκίρις για την διαμόρφωση του γηπέδου.

Έτσι το τελευταίο 48ωρο έχει επανέλθει η συζήτηση γύρω από το Ντουμπάι όμως μια πρόταση έκπληξη ήρθε από το πουθενά και αφορά την δική μας Μύκονο.

Ο ΑΟ Μυκόνου με βίντεο του στα social media υποδεικνύει στην Euroleague να φέρει το Final 4 στο νησί των ανέμων σε μια δημοσίευση που έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα αφού το κλειστό της Μυκόνου δεν επαρκεί για να γίνει εκεί το μεγαλύτερο ραντεβού του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Euroleague Dubai?

No problem.

Ok @EuroLeague this is our last shot.

——

Εχουμε και μια αξιοπρεπεια.😎

——#euroleague #finalfour #olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/90rMspCB1h

— AO_MYKONOY_BC (@aom_bc) October 26, 2022