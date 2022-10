Μπορεί να μην είναι τόσο αγαπητός όσο η Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά ο Βασιλιάς Κάρολος έχει σίγουρα μεγάλη αίσθηση του χιούμορ και αυτό φαίνεται ακόμη και στις πιο τυπικές-βαρετές συναντήσεις του.

Ο ίδιος λοιπόν έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στον τρόπο με τον οποίο υποδέχτηκε την βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

Καθώς, λοιπόν, η Τρας υποκλίθηκε και είπε: «Μεγαλειότατε», ο Κάρολος απάντησε: «Ώστε επέστρεψες ξανά». Τότε η πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε πως «είναι μεγάλη της ευχαρίστηση», με τον Κάρολο να απαντάει, σιγοψιθυρίζοντας: «Θεέ μου, ω Θεέ μου. Τέλος πάντων …».

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022