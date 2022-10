Την ανάγκη να συγκληθεί άμεσα συνάντηση της G7, μετά τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, συμφώνησε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Λίγη ώρα πριν όπως μετέδωσε το Reuters η Λευκορωσία αποφάσισε να συνδράμει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ενισχύοντας με στρατιωτική δύναμη την Ρωσία.

«Συμφώνησα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς της Γερμανίας, που έχει την προεδρία της G7, για μια έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of 🇩🇪 holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I’ll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022