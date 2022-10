Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία θα αναπτύξουν μια κοινή στρατιωτική δύναμη κρούσης στα δυτικά σύνορα της χώρας ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε επιδείνωση της έντασης. Την είδηση μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι το πρακτορείο επικαλείται τον Λουκασένκο λέγοντας ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν μια περιφερειακή στρατιωτική ομάδα και είχαν αρχίσει να συγκεντρώνουν δυνάμεις πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Ρωσίας στην Κριμαία.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι προετοιμάζει επίθεση εναντίον της Λευκορωσίας και πως, κατά συνέπεια, το Μινσκ θα αναπτύξει μια κοινή στρατιωτική δύναμη κρούσης ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων, χωρίς να διευκρινίσει πού θα γίνει αυτό.

«Εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης στα δυτικά σύνορα της (ρωσο-λευκορωσικής) Ένωσης, συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε μια περιφερειακή δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο στη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους των λευκορωσικών δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο πρόσθεσε πως οι δύο χώρες άρχισαν να ενώνουν δυνάμεις τους πριν από δύο ημέρες, προφανώς μετά την έκρηξη στη ρωσική γέφυρα στην Κριμαία.

Σημειώνεται ότι η πυραυλική επίθεση που έπληξε το κέντρο του Κιέβου άφησε πίσω της τουλάχιστον 8 νεκρούς και 24 τραυματίες σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Μετά από μήνες η ουκρανική πρωτεύουσα ξαναζεί στον ρυθμό του πολέμου με τους κατοίκους να τρέχουν στα καταφύγια. Η κίνηση της Ρωσίας ερμηνεύεται από πολλούς ως αντίποινα στην επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε ευθέως το Κίεβο.

Για μεγάλο διάστημα οι κάτοικοι του Κιέβου είχαν εξοικειωθεί με τις σειρήνες αεροπορικών επιδρομών, καθώς δεν συνδυαζόταν με πραγματική επίθεση. Τη Δευτέρα, πολλοί είδαν τους χειρότερους φόβους τους να γίνονται πραγματικότητα καθώς πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι εικόνες από ένα από τα πιο πολυσύχναστα πάρκα της πόλης κόβουν την ανάσα.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq

Ο ουκρανικός ενημερωτικός ιστότοπος NEXTA δημοσίευσε βίντεο με εικόνες από τους υπόγειους σταθμούς του τρένου και του μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια.

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters. pic.twitter.com/dm5ft0z9ox

