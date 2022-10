Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε, το πρωί του Σαββάτου, στη γέφυρα του Κερτς που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική ηπειρωτική χώρα.

Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος, πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου που βρισκόταν δίπλα στο φορτηγό που εξερράγη.

«Προς το παρόν, τα πτώματα δύο νεκρών ανδρών και γυναικών έχουν ήδη ανασυρθεί από τη θάλασσα, ενώ οι ταυτότητές τους δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη» προστίθεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Σημειώνεται πως η γέφυρα των στενών του Κερτς -μήκους 19 χιλιομέτρων- έχει γίνε σημαντικό σύμβολο των αξιώσεων του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη χερσόνησο, την οποία οι δυνάμεις του κατέλαβαν από την Ουκρανία το 2014. Ο Πούτιν παρέστη στα εγκαίνια της γέφυρας το 2018, οδηγώντας κατά μήκος αυτής ένα φορτηγό.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ιδιοκτήτης του φορτηγού -και πιθανότατα και οδηγός- είναι ένας κάτοικος του Κρασνοντάρ,

Οι αρχές ερευνούν τη διαδρομή του φορτηγού, ενώ αναζητούν στοιχεία και στον τόπο διαμονής του άνδρα.

«Οι ανακριτές της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής εντόπισαν τα στοιχεία του φορτηγού και του ιδιοκτήτη του. Πρόκειται για κάτοικο της επικράτειας του Κρασνοντάρ, έχουν ξεκινήσει έρευνες στον τόπο διαμονής του. Η διαδρομή του οχήματος εξετάζεται» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του, βίντεο που φέρεται να δείχνει το φορτηγό που εξερράγη στη γέφυρα βλέπει στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο μέλη των ρωσικών αρχών εξετάζουν την καρότσα του φορτηγού, ενώ στο σημείο υπάρχουν ένστολοι. Λίγο αργότερα, το φορτηγό φεύγει.

Footage of a truck allegedly blown up on the Crimean bridge in the video it crosses the traffic police post.

They looked into the trailer of the car, but did not see anything suspicious. A few minutes later, judging by the cameras, the truck was blown up in motion pic.twitter.com/usnSQo6vxQ

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022