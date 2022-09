Στην δημοσιότητα έδωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ το πιστοποιητικό θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στις 6 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών

Το πιστοποιητικό θανάτου της βασίλισσας εκδόθηκε από τα Εθνικά Αρχεία της Σκωτίας, εφόσον απεβίωσε στο Μπαλμόλαρ.

Το έγγραφο αναφέρει ως αιτία θανάτου της Ελισάβετ Β’ «το γήρας» (old age).

Στο πιστοποιητικό αναφέρεται ολόκληρο το όνομα της εκλιπούσης – Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία – επώνυμο: Ουίνδσορ και επάγγελμα: Η Μεγαλειότητά της η Βασίλισσα.

Ο άνθρωπος που δήλωσε τον θάνατο της βασίλισσας ήταν η κόρη της Ελισάβετ, πριγκίπισσα Αννα.

The Queen’s death certificate, released by National Records of Scotland, cites her as dying of ‘old age’

