Για τον Eλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τα περισσότερα ξεκινούν με ένα Tweet , όπως έγινε και με τη πρόθεσή του να αγοράσει το ίδιο το Twitter, σε μια υπόθεση που έχει καταλήξει στα δικαστήρια.

Το νέο του «τιτίβισμα» στοχεύει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γράφοντας λακωνικά ότι σχεδιάζει να αγοράσει την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

«Αγοράζω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ », έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ. Η ομάδα με έδρα τη βόρεια Αγγλία έχει περισσότερους από 32 εκατομμύρια ακόλουθους στον κύριο λογαριασμό της στο Twitter και το tweet του Μασκ είχε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες «likes» στην πλατφόρμα μέσα σε δύο ώρες.

Η ανάρτηση του Μασκ ήταν ένα επόμενο σχόλιο σε προηγούμενο tweet: «Για να είμαι σαφής, υποστηρίζω το αριστερό μισό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και το δεξιό μισό του Δημοκρατικού Κόμματος!».

Η Γιουνάιτεντ είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο. Εχει κατακτήσει 20 φορές το πρωτάθλημα Αγγλίας και τρεις φορές το Champion League.

Βέβαια, αφού δημιουργήθηκε ντόρος για μια ακόμη φορά γύρω από το όνομά του, ο Έλον Μασκ με απάντηση σε σχόλιο χρήστη στο Twitter που τον ρωτούσε αν μιλάει σοβαρά, διέψευσε την ανακοίνωση ότι αγοράζει τους «κόκκινους διαβόλους».

«Όχι, ήταν ένα αστείο στο Twitter. Δεν αγοράζω κανέναν ποδοσφαιρικό σύλλογο», ανέφερε.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022