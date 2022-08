Η Τότεναμ ισοφάρισε στο «Stamford Brigde» και τα αίματα άναψαν, με τους δύο προπονητές να κοντεύουν να πιαστούν στα χέρια.

Συγκεκριμένα στο 68′ ο Χόιμπιεργκ με ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λιορίς για το 1-1 και ο Κόντε πανηγύρισε έξαλλα.

Ο Τούχελ έτρεξε προς το μέρος του Ιταλού καθώς θεωρούσε πως υπάρχει φάουλ στον Χάβερτς στο ξεκίνημα της φάσης, με το γκολ ωστόσο να μετράει κανονικά.

Δείτε το γκολ και τη… μανούρα των Τούχελ και Κόντε:

Hojbjerg’s low driven shot fizzes across the surface into the bottom right hand corner of Mendy’s net 🥅⚽️

All even!

Game on! ⚽️ #CHETOT#PremierLeague#CSport#OnlyOnCSport pic.twitter.com/SsdqP7cUDb

— Csport.tv (@CSportMedia) August 14, 2022