Αντιμέτωπη με τον νόμο βρίσκεται η Κόρτνεϊ Κλίνεϊ. Το γνωστό μοντέλο του OnlyFans, που μετρά εκατομμύρια followers στα social media, κατηγορείται για τη δολοφονία του εν διαστάσει συντρόφου της στο διαμέρισμά τους, στο Μαϊάμι.

Η 26χρονη influencer, η οποία είναι γνωστή και ως «Courtney Tailor», συνελήφθη από τις αρχές την Τετάρτη (10/8) στη Χαβάη ενώ βρισκόταν σε κέντρο απεξάρτησης για κατάχρηση ουσιών και μετατραυματική διαταραχή, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Φρανκ Πριέτο.

Τώρα περιμένει την έκδοση της στη Φλόριντα, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορία για δολοφονία δεύτερου βαθμού.

Η Κόρτνεϊ φέρεται να μαχαίρωσε τον 27χρονο Κρίστιαν Όμπουμσελ στο στήθος, στις 3 Απριλίου, μετά από καυγά που είχαν στην πολυτελή πολυκατοικία τους στο Edgewater του Μαϊάμι.

Η σύλληψή της έρχεται σχεδόν τέσσερις μήνες αφότου οι εισαγγελείς άνοιξαν ξανά την υπόθεση.

