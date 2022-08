«Δεν χρειαζόμαστε άδεια από κανένα»

Την τοποθεσία στην οποία θα κατευθυνθεί το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο, Αμπντούλ Χαμίντ Χαν ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν προορισμός του γεωτρύπανου είναι η τοποθεσία Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γκαζί Πασά, των τουρκικών ακτών της Αττάλειας.

Η περιοχή που θα κινηθεί το γεωτρύπανο είναι βόρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε το γεωτρύπανο Αμπντουλ Χαμίντ Χαν «το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας».

Ανέφερε ακόμα ότι η Τουρκία θα θέσει το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το ν επόμενο χρόνο.

Αναφερόμενος στις που θα πραγματοποιηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι «οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό».

Αποκαλύπτοντας την τοποθεσία που θα σταλεί το Αμντουλ Χαμίντ Χαν, είπε ότι ο προορισμός του θα είναι στην περιοχή Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. «Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Το σημείο που επιλέχθηκε όπως φαίνεται και στο χάρτη του τουρκικού ειδησεογραφικού δικτύου NTV, είναι βόρεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκτός των αδειοδοτημένων οικοπέδων της.

Η τουρκική Navtex

Αμέσως μετά την ομιλία Ερντογάν εκδόθηκε και η τουρκική Navtex για την πορεία του γεωτρύπανου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.