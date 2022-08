Με εννιά χρόνια κάθειρξη τιμωρήθηκε η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ από δικαστήριο στη Ρωσία, το οποίο την έκρινε ένοχη για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η Γκράινερ είχε συλληφθεί στις αρχές Μαρτίου στο αεροδρόμιο της Μόσχας, καθώς είχε στις αποσκευές της φυσίγγια ατμού με έγχυση κάνναβης.

Νωρίτερα, η σταρ του WNBA είχε δηλώσει ένοχη, τονίζοντας ότι: «Έκανα ένα ειλικρινές λάθος και ελπίζω με την απόφασή σας να μην τελειώσετε τη ζωή μου».

Breaking: Brittney Griner was found guilty of drug possession and smuggling in a Russian court outside Moscow. Griner has been sentenced to nine years in prison.

The true length of her detainment will be determined by negotiations on a prisoner swap between the U.S. and Russia. pic.twitter.com/2PBk2HFBR2

— ESPN (@espn) August 4, 2022