Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε ζωντανά στον τηλεοπτικό αέρα, την ώρα του debate των δύο «μονομάχων» για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην αρχηγία των Τόρις και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Μάλιστα, το debate μεταξύ της Λις Τρας και του Ρίσι Σουνάκ, που σήμερα διασταύρωναν τα ξίφη τους τηλεοπτικά, χρειάστηκε να διακοπεί, καθώς η συντονίστρια της «μονομαχίας», δημοσιογράφος Κέιτ ΜακΚαν, λιποθύμησε στον αέρα.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, το Talk TV, στο οποίο διεξαγόταν το debate των δύο πολιτικών αντιπάλων, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι η δημοσιογράφος λιποθύμησε στον αέρα.

Και προσέθεσε ότι παρ’ όλο που είναι καλά στην υγεία της, η συμβουλή των γιατρών της «ήταν να μην συνεχίσουμε με το debate, όπως σημειώνεται στην ανάρτηση.

Το δίκτυο Talk TV, μάλιστα, ζητά συγγνώμη από τους θεατές και ακροατές του.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn’t continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.

Το άτυχο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που μιλούσε η υποψήφια για την αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας της Βρετανίας, Λιζ Τρας, η οποία, μάλιστα, αιφνιδιάστηκε και έσπευσε να βοηθήσει τη δημοσιογράφο, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:

Λίγο αργότερα η Τρας δήλωσε ανακουφισμένη ακούγοντας τα νέα για την υγεία της McCann.

Relieved to hear @KateEMcCann is fine. Really sorry that such a good debate had to end. Look forward to catching up with Kate and the rest of the @TheSun @TalkTV team again soon. https://t.co/pvcl12G73X

— Liz for Leader (@trussliz) July 26, 2022