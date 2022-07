Έπειτα από δίμηνη διαπραγμάτευση, Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία και Ηνωμένα Έθνη συνυπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη τη συμφωνία που θα επιτρέψει την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών που είναι μπλοκαρισμένα στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η συμφωνία υπεγράφη στο Παλάτι του Ντολμάμπαχτσέ παρόντος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος και δήλωσε πως αποτελεί «φάρο ελπίδας» εν μέσω του πολέμου, καθώς και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επισφραγίστηκε στη βάση σχεδίου του ΟΗΕ που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να εξάγει 22 εκατομμύρια τόνους σιτηρών και άλλων γεωργικών προϊόντων που έχουν αποκλειστεί στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας εξαιτίας του πολέμου.

Για την ακρίβεια Ουκρανία και Ρωσία υπέγραψαν δύο χωριστές συμφωνίες με την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη για την εξαγωγή σιτηρών και γεωργικών προϊόντων μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Το Κίεβο αρνήθηκε να υπογράψει απευθείας το κείμενο της συμφωνίας με τη Μόσχα, η οποία υπέγραψε ίδια συμφωνία με την Αγκυρα και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ Κιέβου και Μόσχας:

Η Ρωσία υπόσχεται ότι η εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών θα γίνει με ασφάλεια, ενώ Μόσχα και Κίεβο δεσμεύτηκαν να καθαρίζουν νάρκες από τα λιμάνια.

