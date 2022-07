Σύμφωνα με Βρετανό δημοσιογράφο του Sky News νέα πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να ξεκινήσει μέχρι και σήμερα.

Επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του «22» στη Βρετανία που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες, ο δημοσιογράφος του Sky News, Τομ Λάρκιν, αναφέρει στο Twitter ότι αναμένεται από σήμερα Τετάρτη (6.7.2022) το βράδυ να ξεκινήσει ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

NEW: member of ’22 exec says rules likely to be changed this afternoon and a vote of confidence could be triggered TONIGHT. Would require enough MPs to re-submit letters of no confidence

