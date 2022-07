Όσοι πίστευαν ότι ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την απόφασή του του να μη θέσει στην ομιλία του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου θα συνέχιζε σε αυτό το κλίμα έπεσαν έξω.

Δεν πέρασε ούτε μία ημέρα και ο τούρκος πρόεδρος επανήλθε στις προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας, δείχνοντας ότι έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μετά από ερώτηση για το αν έθεσε ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών και αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στις υποσχέσεις που του έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεύμα που είχαν στην Κωνσταντινούπολη, τις οποίες όπως είπε δεν τήρησε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση εάν έθεσε το ζήτημα της στρατικοποίησης των νησιών και των αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους, ο τούρκος πρόεδρος απάντησε θετικά και προχώρησε σε νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η πρόσφατη στάση της Ελλάδας δεν ταιριάζει με την αντίληψή μας για την πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Χωρίς να κάνει αναφορά στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνέχισε λέγοντας «πρόσφατα, του έκανα μια προσφορά στο δείπνο που τον φιλοξένησα στην Κωνσταντινούπολη. Του είπα ότι δεν πρέπει να βάζουμε τρίτους στα μεταξύ μας ζητήματα από εδώ και πέρα. Φυσικά, έσπασε τη συμφωνία μας, όταν πήγε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ δύο – τρεις εβδομάδες μετά και στο Νταβός». Ιδιαίτερη είναι η ενόχληση του Ερντογάν και για τις επισκέψεις του πρωθυπουργού στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, καθώς όπως είπε «έκαναν ειδικές επισκέψεις στα νησιά και τις βραχονησίδες τους και έκαναν προσπάθεια να τα εξοπλίσουν κατά τη διάρκεια αυτών των ειδικών επισκέψεων. Ο εξοπλισμός αυτών των νησιών και βραχονησίδων δεν είναι σύμφωνος με τις συνθήκες τόσο της Λωζάνης όσο και των Παρισίων. Επομένως, δεν μπορείς να τα εξοπλίσεις. Ωστόσο, η Ελλάδα έκανε ένα τέτοιο βήμα».

Όσον αφορά τις αμερικανικές βάσεις επί ελληνικού εδάφους, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «όταν ρωτάμε μας απαντάνε ότι τις έφτιαξαν εναντίον της Ρωσίας. Αλλά εμείς δεν τον καταπίνουμε».

Δεν βλέπουμε αυτές τις κινήσεις θετικά σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος για να υπογραμμίσει ότι το έθεσε «στις διμερείς του επαφές με τους ηγέτες».

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ακόμα, απαντώντας σε δεύτερη ερώτηση, ότι η Τουρκία δεν θέλει την ένταση με την Ελλάδα, αποδίδοντας στην Αθήνα τις ευθύνες για αυτή. Σημείωσε δε ότι «η Ελλάδα είναι αυτή που παραβίασε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές και πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό».

