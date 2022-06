Αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Μετά από ερώτηση για το αν έθεσε ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών και αμερικανικών βάσεων επί ελληνικού εδάφους, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στις υποσχέσεις που του έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεύμα που είχαν στην Κωνσταντινούπολη, τις οποίες όπως είπε δεν τήρησε.

Για τον Ερντογάν ο πρωθυπουργός «έσπασε» τη συμφωνία τους πρώτα στο Κογκρέσο και μετά στο Νταβός. Και έκανε όπως είπε ένα ακόμα βήμα παραπάνω πηγαίνοντας επίσκεψη σε αυτά τα μικρά νησιά (σ.σ. εννοώντας αυτά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα).

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι αυτά τα νησιά σύμφωνα με τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων δεν μπορούν να είναι στρατικοποιημένα και η Ελλάδα θα στρατικοποιεί.

Αναφέρθηκε ακόμα στις αμερικανικές βάσεις επί ελληνικού εδάφους, λέγοντας ότι όταν ρωτάει η Τουρκία της απαντάνε ότι αυτές είναι απέναντι στη Ρωσία, για να απαντήσει για μία ακόμα φορά ότι δεν πείθεται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ερντογάν, η Τουρκία δεν καλωσορίζει αυτές τις κινήσεις.

Αυτά τα είπαμε αναλυτικά στους ηγέτες στις διμερείς μας σχέσεις.

Η Ελλάδα που παραβίασε τον εναέριο χώρο μας 147 φορές πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

President Erdoğan holds press conference following the NATO Summithttps://t.co/9l4nsQm1gP

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 30, 2022