Παρά τις διαδηλώσεις πολιτών στο Λονδίνο -αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου- με αίτημα να μην προχωρήσει η έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ ενέκρινε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks στις ΗΠΑ.

Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, η βρετανική δικαιοσύνη έδωσε επίσημα πράσινο φως την 20ή Απριλίου για την έκδοση του 50χρονου Αυστραλού στις αμερικανικές αρχές.

Η Πατέλ αναμενόταν να αποφασίσει εάν θα υπογράψει την εντολή έκδοσης.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks αντιμετωπίζει δίωξη στις ΗΠΑ για την αποκάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων εμπιστευτικών και απόρρητων στρατιωτικών και διπλωματικών εγγράφων.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές θέλουν να τον δικάσουν για «κατασκοπεία» εξαιτίας της δημοσιοποίησης 700.000 εμπιστευτικών και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων των ΗΠΑ, κυρίως για τους αμερικανικούς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, αφού η τότε κυβέρνηση του Ισημερινού ανακάλεσε το πολιτικό άσυλο που του είχε δώσει για επτά χρόνια, και φυλακίστηκε.

Αν καταδικαστεί, διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 175 ετών.

Στις διαδηλώσεις που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί για την απελευθέρωση του Ασάνζ, ο κόσμος ζητά να μην στοχοποιηθεί η ελευθεροτυπία.

«Αυτή η πολιτική υπόθεση, η πολιτική δίωξη του Τζούλιαν Ασάνζ, βρίσκεται επίσημα επί του παρόντος στα χέρια της Πρίτι Πατέλ», είπε μερικές ημέρες πριν ο αρχισυντάκτης του WikiLeaks, ο Κρίστιν Χράφνσον.

Όπως τόνισε, ο Αυστραλός, ο οποίος «στερείται την ελευθερία του εδώ και μια δεκαετία», νιώθει «παρηγοριά διότι βλέπει την κοινή γνώμη και πολιτικούς σε όλο τον κόσμο να κινητοποιούνται για την υπόθεσή του», «ολοένα περισσότερους ανθρώπους να καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει αυτή η υπόθεση».

Πάνω από είκοσι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθεροτυπίας τον υποστηρίζουν.

Ένας 25χρονος ηθοποιός ο Αμάρου Ναρβάες-Ρέγες, που πήγε στην τελευταία από τις πολλές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, είπε σε μια πρόταση την ουσία του πράγματος: «Η έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ θα ενστάλαζε τον φόβο στην καρδιά πολλών δημοσιογράφων και θα εμπόδιζε πολλές σημαντικές πληροφορίες να αποκαλυφθούν στην κοινή γνώμη».

Δεν ήταν τυχαίο επίσης, ότι το σύνθημα που ακουγόταν σε κάθε διαδήλωση και περισσότερο απ΄όλα τα υπόλοιπα (συνθήματα) για την απελευθέρωση του Ασάνζ ήταν ότι: «Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα».

Ο ιστότοπος WikiLeaks χαρακτήρισε την απόφαση της Βρετανίδας υπουργού Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να εγκρίνει την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ «μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου», όμως πρόσθεσε ότι θα ασκήσει έφεση.

«Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ όπου κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή 175 ετών. Μια μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου και για τη βρετανική δημοκρατία», ανέφερε ο WikiLeaks σε ανακοίνωσή του στο Twitter.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7

— WikiLeaks (@wikileaks) June 17, 2022