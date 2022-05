Πανικός επικράτησε στο Barclays Center στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πυγμαχίας εν μέσω ψευδούς συναγερμού για την παρουσία ενός ένοπλου άνδρα ο οποίος έχει ανοίξει πυρ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το στάδιο, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ryan Songalia που κάλυπτε τον αγώνα ανάμεσα στον Gervonta Davis και τον Rolando Romero, πολλοί ήταν εκείνοι που μπέρδεψαν τον καυγά που ξέσπασε στην αρένα με την παρουσία σκοπευτή.

Έχουμε συνηθίσει τους καβγάδες σε αγώνες πυγμαχίας, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα και ο πανικός του πλήθους έκαναν πολλούς από εμάς να ανησυχούμε ότι οι χειρότεροι φόβοι μας θα πραγματοποιούνταν», είπε ο ρεπόρτερ. «Ευτυχώς μπορέσαμε να επιστρέψουμε στις θέσεις μας και να βγούμε με ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο συντάκτης του Sports Illustrated, Chris Mannix έγραψε στο Twitter ότι ένας ήχος σαν πυροβολισμός ακούστηκε μέσα από το στάδιο αν και αργότερα ανέφερε ότι ο ήχος μπορεί να προερχόταν από έξω.

Αν και δεν επρόκειτο τελικά για ενεργό σκοπευτή, υπήρχαν εσφαλμένες αναφορές που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που στις ΗΠΑ γράφονται με μελανά χρώματα οι σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μετά τους πρόσφατους μαζικούς πυροβολισμούς στο Μπάφαλο και στο Ουβάλντε του Τέξας.

Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και η πρωταθλήτρια τένις Naomi Osaka, η οποία σε ανάρτησή της στο Twitter ανέφερε πως τρομοκρατήθηκε όταν ξαφνικά άκουσε ουρλιαχτά και τον κόσμο να τρέχει μετά από αναφορές ότι υπήρχε ενεργός σκοπευτής στο στάδιο.

I was just in the Barclays center and suddenly I heard shouting and saw people running, then we were being yelled at that there was an active shooter and we had to huddle in a room and close the doors, I was so fucking petrified man.

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 29, 2022