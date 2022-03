Οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, που απήγαγαν την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο γραφείο του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Τετάρτη.

«Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, αφέθηκε ελεύθερος από τη ρωσική αιχμαλωσία», ανακοίνωσε ο επικεφαλής προσωπικού του, Ζελένσκι, Andriy Yermak, σε ανάρτησή του.

Η Ουκρανία είχε κάνει γνωστό ότι ο Φεντόροφ απήχθη την περασμένη Παρασκευή από ρωσικές δυνάμεις.

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

Με τον Ιβάν Φεντόροφ συνομίλησε διαδυκτικά ο ουκανός πρόεδρος Ζελένσκι.

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.

On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor.

March 16, 2022