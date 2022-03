Με πολλές πόλεις της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και το Κίεβο, να βρίσκονται υπό ρωσικό κλοιό, σε κατάσταση συναγερμού φαίνεται να μπαίνει όλη η χώρα και οι επόμενες ώρες προμηνύονται εξαιρετικά κρίσιμες.

Το μεσημέρι της Τρίτης, η περιοχή του Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία εξέδωσε προειδοποίηση για εναέριες επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, παροτρύνοντας τους πολίτες να μεταβούν στα καταφύγια.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν κατέστη άμεσα σαφές εάν και άλλες περιοχές εξέδωσαν παρόμοιες προειδοποιήσεις για νέες εναέριες επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων.

«Προσοχή! Εναέριες επιθέσεις σε ολη την Ουκρανία! Μεταβείτε στα καταφύγια» ανέφερε η προειδοποίηση, η οποία κοινοποιήθηκε σε διαδικτυακή ανάρτηση.

Είχε προηγηθεί έκτακτη ανακοίνωση για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το οποίο ρωσικές δυνάμεις φέρεται να έχουν περικυκλώσει και να είναι έτοιμες για εισβολή τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Πέμπτης (διάστημα 35 ωρών) θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έχει δεχθεί αμέτρητους βομβαρδισμούς στα προάστιά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δύο κτήρια κατοικιών να δέχονται πυραυλική επίθεση και να αφήνουν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες κι αγνοούμενους. «Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, εκτός από το να πηγαίνεις σε καταφύγια βομβών» είπε ο Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Το Κίεβο, το οποίο είναι επί του παρόντος το σύμβολο και η μπροστινή επιχειρησιακή βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, δεν θα παραδοθεί από εμάς» πρόσθεσε.

A curfew is announced in #Kyiv from 8 p.m. on March 15 to 7 a.m. on March 17.

This was announced by the mayor Vitaly #Klitschko.

It is prohibited to move around the city without a special pass. It is possible to go out only to go to the shelter. pic.twitter.com/uXs8qHIyKI

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022