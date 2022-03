Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ροή ψευδών ειδήσεων ή παραπλανητικών πληροφοριών όχι μόνο δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά εμπλουτίζεται και με διάφορες περίεργες θεωρίες που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο.

Κάποιοι έχουν αρχίσει να διακινούν ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος είναι φάρσα, κατασκεύασμα των μέσων ενημέρωσης ή έχει υπερβληθεί από τη Δύση όσον αφορά την κλίμακα του.

To BBC εξέτασε μερικούς από αυτούς τους ισχυρισμούς, θέτοντας στο μικροσκόπιό του βιντεάκια με αυτές τις θεωρίες που αν και αναληθή έχουν γίνει viral:

Βίντεο με έναν άντρα και μια γυναίκα που έχουν απλώσει ψεύτικο αίμα στο πρόσωπό τους, μετρά εκατομμύρια views, σύμφωνα με το BBC. Το βίντεο κοινοποιείται ως υποτιθέμενη απόδειξη ότι ο πόλεμος είναι φάρσα και ότι τα θύματα-πολίτες αποτελούν απλώς «εύρημα» που τροφοδοτεί την κρίση – άτομα που προσλαμβάνονται για να αναπαράγουν σκηνές από επιθέσεις.

Ωστόσο το βίντεο δεν έχει σχέση με τον πόλεμο. Προέρχεται από ουκρανική τηλεοπτική σειρά του 2020 και δεν σχετίζεται με την τρέχουσα ρωσική εισβολή. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής του είχε ανεβάσει στο Twitter τον Δεκέμβριο του 2020 εικόνες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων.

Ένα βίντεο με έναν δημοσιογράφο μπροστά σε σειρές από σακούλες με πτώματα, έχει γίνει viral σε πολλά δίκτυα και έχει διαδοθεί από λογαριασμούς που υποστηρίζουν το Κρεμλίνο. Στη συνέχεια, μια από τις σακούλες αρχίζει να κουνιέται, ένας άνδρας αφαιρεί το κάλυμμα και τον παρακολουθεί ένας φωτογράφος.

#Russia killed 100’s of civilians in #Kharkov ! wait what is that !!! #propagandalive @200_zoka @spriter99880 @RWApodcast pic.twitter.com/Dn98cFuNan

