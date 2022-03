Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστήριζε την Πολωνία εάν αποφάσιζε να στείλει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, αλλά προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει τη χώρα «σε ευθεία γραμμή πυρός».

«Θα υποστήριζα τους Πολωνούς και όποια επιλογή κάνουν», είπε στο Sky News, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσε να προσφέρει αεροσκάφη.

‘I think Ukraine should have whatever it can have to protect and defend itself from Russian aggression’.

Ben Wallace MP says the UK will ‘support and protect Poland’ if it reinforces the Ukrainian air force.https://t.co/X3flQUBL0r

