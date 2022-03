Έκτη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Την ώρα που το παράθυρο της διπλωματίας που άνοιξε χθες, δεν έχει κλείσει τελείως με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι θα ξανασυναντηθούν τις επόμενες ημέρες, οι ρωσικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με τα ρωσικά στρατεύματα μάλιστα να ενισχύονται και να βάζουν στο στόχαστρο το Κίεβο.

Όπως φαίνεται ο στόχος της Ρωσίας είναι να «τελειώσει» την επιχείρηση καταλαμβάνοντας το Κίεβο. Οι εικόνες από δορυφόρο, της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρεία Maxar Technologies, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν μία τεράστια αυτοκινητοπομπή μήκους 65 χιλιομέτρων βόρεια του Κιέβου.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, «ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο», ενώ «σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο», πρόσθεσε η Maxar.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το ολονύχτιο σφυροκόπημα του Κιέβου και άλλων πόλεων. Kαθώς η εισβολή έχει πλέον μπει στην έκτη της ημέρα, oι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας, ωστόσο η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Ειδικότερα, πέντε ρωσικά μαχητικά κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν χθες, σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda και την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Τα αεροσκάφη φέρονται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρι, στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Ένας πύραυλος Κρουζ κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν κοντά στο Κίεβο, κατά τις ίδιες πηγές.

Το Χάρκοβο σφυροκοπείται διαρκώς με τις ρωσικές δυνάμεις να πλήττουν με πύραυλο κυβερνητικό κτίριο. Αυτό φαίνεται από βίντεο που αναδημοσιεύει ο ανταποκριτής του Economist Oliver Carroll.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε επίσης λόγο για καταστροφή των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών.

Σημειώνεται πως η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender. pic.twitter.com/LhpGuzk6zw

Στην περιφέρεια Σάμι κοντά στο Χάρκοβο, και συγκεκριμένα στην πόλη Okhtyrka, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 70 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στη στρατιωτική τους βάση την Κυριακή.

Και στον Νότο Ρώσοι στρατιώτες έχουν φτάσει στη Χερσώνα που βρίσκεται βόρεια της Κριμαίας, σύμφωνα με μαρτυρίες της Ουκρανής δημοσιογράφου Αλιόνα Πάνινα και του δημάρχου της πόλης.

Η εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι η Πάνινα δήλωσε στο Ukraine 24 TV το πρωί της Τρίτης: «Η πόλη είναι στην πραγματικότητα περικυκλωμένη, υπάρχουν πολλοί Ρώσοι στρατιώτες και στρατιωτικός εξοπλισμός σε όλες τις πλευρές, έχουν στήσει σημεία ελέγχου στις εξόδους».

⚡️Journalist Alyona Panina said on Ukraine 24 TV channel that Kherson is almost completely surrounded by Russian troops.

“The city is actually surrounded, there are a lot of Russian soldiers and military equipment on all sides, they set up checkpoints at the exits,» she said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022