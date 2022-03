Η πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας είναι «περικυκλωμένη» από Ρώσους στρατιώτες, σύμφωνα με μαρτυρίες της Ουκρανής δημοσιογράφου Αλιόνα Πάνινα και του δημάρχου της πόλης.

Η εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι η Panina δήλωσε στο Ukraine 24 TV το πρωί της Τρίτης: «Η πόλη είναι στην πραγματικότητα περικυκλωμένη, υπάρχουν πολλοί Ρώσοι στρατιώτες και στρατιωτικός εξοπλισμός σε όλες τις πλευρές, έχουν στήσει σημεία ελέγχου στις εξόδους».

⚡️Journalist Alyona Panina said on Ukraine 24 TV channel that Kherson is almost completely surrounded by Russian troops.

“The city is actually surrounded, there are a lot of Russian soldiers and military equipment on all sides, they set up checkpoints at the exits,» she said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022