Τέλος δεν έχει η ταλαιπωρία του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, καθώς περίπου στις 5:00 ώρα Ελλάδας ο σέρβος τενίστας δεν είχε αναχωρήσει ακόμα από τη χώρα.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προχώρησε στην απέλασή του, καθώς έφθασε στη χώρα με ιατρική εξαίρεση, για να συμμετάσχει στο Australian Open που ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου, όμως δεν είχε τα απαιτούμενα έγγραφα για να την υποστηρίξει, με αποτέλεσμα να μην του χορηγηθεί βίζα παραμονής.

Οι Αρχές της Μελβούρνης τον μετέφεραν από το αεροδρόμιο Τουλαμαρίν σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κάρλτον, με τα media της χώρας να υποστηρίζουν ότι σε αυτό το ξενοδοχείο μένουν 46 μετανάστες, αρκετοί από τους οποίους ζουν εκεί περίπου μία δεκαετία.

Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος του Guardian της Αυστραλίας βρέθηκε στο σημείο και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιες φωτογραφίες με αποτρόπαια μηνύματα να είναι γραμμένα στους τοίχους όπως, «περάστε εντός, ελεύθερα βασανιστήρια», «30 άνθρωποι βασανίζονται για 3.089 ημέρες, όλοι τους κάτω από 35 ετών».

It’s believed Djokovic is now here at the Park Royal hotel, where more than 46 refugees are being held indefinitely. pic.twitter.com/NYedL8NkBB

— Cait Kelly (@cait__kelly) January 6, 2022