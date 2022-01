Η φανέλα του Ντιρκ Νοβίτσκι με το νούμερο 41 κοσμεί πλέον τον ουρανό του American Airlines Center στο Ντάλας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Γουόριορς το Ντάλας απέσυρε τη φανέλα του σπουδαίου γερμανού μπασκετμπολίστα.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι αγωνίστηκε στους Μάβερικς από το 1998 έως και το 2019, όταν αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό δράση. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει το 2011 το πρωτάθλημα του ΝΒΑ απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Μέσα σε καταπληκτική ατμόσφαιρα, με παρόντες πολλούς πρώην συμπαίκτες του, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2011, όπως οι Τάισον Τσάντλερ, Πέτζα Στογιάκοβιτς, Τζέι Τζέι Μπαρέα και Τζέισον Κιντ, ο Νοβίτσκι είδε τον ιδιοκτήτη των Μάβερικς, Μαρκ Κούμπαν, να αποκαλύπτει τη μικρογραφία του αγάλματος του Γερμανού, που θα κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου.

Στο τέλος ο Γερμανός πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τους πάντες. Από τους πρώην συμπαίκτες του και τον Κούμπαν, μέχρι την οικογένειά του και τους φίλους των Μάβερικς.

Αμέσως μετά την ομιλία του, μαζί με τα παιδιά του, πάτησε το κουμπί και είδε τη φανέλα του να ανεβαίνει στον ουρανό του γηπέδου.

