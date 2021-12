Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ιστορία της ιατρικής, ανακουφίζοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα, οστεονέκρωση, δυσπλασία ή κάταγμα του ισχίου. Η πλέον εξελιγμένη τεχνική για την επέμβαση είναι η μέθοδος ASI (Anterior Supine Intermuscular) που εφαρμόζεται από τον Δρ. Ιωάννη Τσαρούχα, Ορθοπαιδικό Χειρουργό, Διευθυντή Κλινικής Μεγάλων Αρθρώσεων, και την ομάδα του, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ASI είναι πολλά και προέρχονται από το γεγονός ότι είναι ελάχιστα τραυματική, καθώς πραγματοποιείται με μικρή τομή (6 – 7 εκατοστά) στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου χωρίς να τέμνονται μυς και τένοντες της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος και η ανάγκη για μετάγγιση, βραχύνεται η νοσηλεία και επιτρέπεται η γρήγορη κινητοποίηση και αποκατάσταση του ασθενούς. Ο ελάχιστος τραυματισμός της περιοχής και η ταχεία αποκατάσταση μετά την επέμβαση συμβάλλουν στην αποφυγή επιπλοκών που είναι σχετικά συχνές με άλλες παλαιότερες τεχνικές, όπως η θρόμβωση, η μεγάλη αιμορραγία και τα προβλήματα του αναπνευστικού.

Μια από τις πλέον «ενοχλητικές» επιπλοκές της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου είναι η ανισοσκελία, η οποία ενδέχεται να δημιουργηθεί μετά την εμφύτευση της πρόθεσης. Αν και με τις πρόσθιες προσπελάσεις του ισχίου ελέγχεται καλύτερα το μήκος των σκελών, διεγχειρητικά, σε σχέση με τις πλάγιες και τις οπίσθιες, εν τούτοις σε αρκετούς ασθενείς παρατηρείται μετεγχειρητικά ανισοσκελία μεγαλύτερη του ενός εκατοστού.

Η Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Ιωάννη Τσαρούχα, MD,PhD, Ορθοπαιδικού, εδώ και πολλά χρόνια έχει δώσει λύση στο πρόβλημα της ανισοσκελίας με τη χρήση διεγχειρητικού ελέγχου κλινικά και ακτινολογικά. Ετσι, ακόμα και μικρή ανισοσκελία διορθώνεται μέσα στη χειρουργική αίθουσα.

Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της διαφοράς του μήκους των δυο κάτω άκρων μετά από ψηφιακή ακτινογραφία που γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η ακτινογραφία γίνεται με το πλέον εξελιγμένο σύστημα μεγάλης εταιρίας που επιτρέπει τη λήψη και εμφάνιση της εικόνας εντός δευτερολέπτων.

Η χρήση του νέου αυτού πρωτοκόλλου εξασφαλίζει την αποφυγή ανισοσκελίας, αλλά και την περαιτέρω μείωση της διάρκειας της επέμβασης. Αυτό φάνηκε στη μελέτη της κλινικής που έχει δημοσιευθεί στο European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology με τον τίτλο “A new method for intraoperative assessment of leg length, sizing and placement of the components in total hip replacement”.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί το μοναδικό κέντρο Εκπαίδευσης & Αναφοράς στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα στην Ευρώπη στη συγκεκριμένη τεχνική, πιστοποιημένο από την εταιρεία Zimmer Biomet, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της έναν πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Πιστοποίηση, η κλινική πληροί τα απαραίτητα κριτήρια και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην τεχνική ASI (Anterior Supine Intermuscular), που απευθύνεται σε χειρουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τις εργασίες του, για το 2021, να ολοκληρώνονται με επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του προγράμματος, τον Φεβρουάριο του 2019, έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 25 επισκέπτες ορθοπαιδικοί χειρουργοί, οι οποίο, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δήλωσαν την απόλυτη ικανοποίηση τους από το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν.

Οι επεμβάσεις της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τη μέθοδος ASI απαιτούν εξειδίκευση, σύγχρονο νοσοκομειακό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και συνεργασία μεταξύ ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες συνθέτουν τη Διεπιστημονική Ομάδα. Η καθημερινή ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών σε βιοϊατρικό εξοπλισμό, μας επιτρέπει να διαθέτουμε στα νοσοκομεία του Ομίλου, την τελευταία λέξη της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την πλέον εξατομικευμένη, ακίνδυνη και ελάχιστα επεμβατική λύση, για κάθε περίπτωση που αφορά στις Μεγάλες Αρθρώσεις, όσο σύμπλοκη κι αν είναι.

