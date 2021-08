Μετά τη συνέντευξη Τύπου των Ταλιμπάν και τις σκηνές που εκτυλίσσονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η Δύση προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της στη νέα κατάσταση και αναζητά τρόπους για επίτευξη «κοινής προσέγγισης».

Βασικό θέμα που απασχολεί κυρίως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι η διαχείριση ενός – βέβαιου – προσφυγικού κύματος, ενώ στις ΗΠΑ ο Μπάιντεν βάλλεται από παντού για την εικόνα με την Καμπούλ παραδομένη στους Ταλιμπάν.

Η πρώην κυβέρνηση του Αφγανιστάν, που πλέον κατηγορείται ανοιχτά από τις ΗΠΑ για διαφθορά, δεν φαίνεται να διατηρεί κάποιον ιδιαίτερο έλεγχο στη χώρα, αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια του πρώην αντιπροέδρου, Αμρούλα Σαλέχ, που παραμένει στην Καμπούλ και προσπαθεί να συσπειρώσει όσους παραμένουν πιστοί στην κυβέρνηση.

Σήμερα σε συγκέντρωση που σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης συμμετείχαν μαχητές πιστοί στον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας υπήρξαν συγκρούσεις με δυνάμεις των Ταλιμπάν στα βόρεια της πρωτεύουσας της Καμπούλ.

Την ίδια στιγμή υπήρξαν αναφορές για τρεις νεκρούς και περίπου δέκα τραυματίες, καθώς κάτοικοι της Τζαλαλαμπάντ δέχτηκαν πυρά ενώ ύψωσαν την πράσινη- μαύρη- κόκκινη σημαία του Αφγανιστάν, έναντι του συμβόλου των Ταλιμπάν που ήδη κυματίζει στο Προεδρικό Μέγαρο της Καμπούλ.

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν το Αφγανιστάν θα κινηθεί προς έναν εμφύλιο πόλεμο ή η κυριαρχία των Ταλιμπάν θα γίνει αποδεκτή από τις υπόλοιπες δυνάμεις της χώρας.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Ασράφ Γκανί, βρίσκεται πλέον στα ΗΑΕ, και εν μέσω πολλών κατηγοριών ότι εγκατέλειψε τη χώρα άρον άρον όταν οι Ταλιμπάν βρισκόταν στα περίχωρα της Καμπούλ, μίλησε σήμερα μέσω Facebook, λέγοντας πως έφυγε για να αποτραπεί η αιματοχυσία, ενώ χαρακτήρισε συκοφαντίες τις καταγγελίες ότι μαζί του πήρε βαλίτσες με μετρητά.

Στην Καμπούλ οι σκηνές χάους έρχονται από το αεροδρόμιο της χώρας. Ο στόχος των ΗΠΑ να εκκενώσουν το Αφγανιστάν από το διπλωματικό και στρατιωτικό προσωπικό συνεχίζεται, με ευρωπαϊκές δυνάμεις να προσπαθούν να κάνουν το ίδιο.

Ωστόσο το αεροδρόμιο της Καμπούλ γεμίζει με Αφγανούς που άλλοι είναι και άλλοι – οι περισσότεροι – δεν είναι στις λίστες αποχώρησης, με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος και πανικός.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι αναφορές για πυροβολισμούς κατά αμάχων στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ.

Αμερικανοί στρατιώτες που περιφρουρούν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έριξαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τα πλήθη, όμως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Ο Κίρμπι επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν πυροβόλησαν απευθείας εναντίον Αφγανών ή οποιουδήποτε άλλου.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία διαμαρτυρήθηκε καθώς στρατιωτικό αεροπλάνο απογειώθηκε έχοντας άδεια μόνο μισής ώρας στην Καμπούλ με αποτέλεσμα να μην επιβιβαστεί κανείς Ολλανδός υπήκοος, αλλά ούτε και Αφγανός. Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι προειδοποιητικοί πυροβολισμοί και δακρυγόνα έπεσαν στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου.

Σε μια ξεχωριστή ανακοίνωση, ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν ανέφερε πως διοικητές των Ταλιμπάν και στρατιώτες πυροβόλησαν σήμερα στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τραυματίσουμε κανέναν», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Το χάος συνεχίζεται έξω από το αεροδρόμιο, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, κατηγορώντας τις δυτικές δυνάμεις για ένα «χαοτικό σχέδιο απομάκρυνσης» πολιτών από το Αφγανιστάν.

Ταλιμπάν να πυροβολούν στον αέρα, αλλά και να στοχεύουν κατά αμάχων, ακόμη και παιδιών που δέχονται και ξυλοκόπημα με ραβδιά, δείχνουν φωτογραφίες από τον ανταποκριτή της αμερικανικής εφημερίδας LA Times, Marcus Yam.

Taliban attack women and children with whips as they desperately try to reach Kabul airport https://t.co/AU56hsPUfM

— i newspaper (@theipaper) August 18, 2021