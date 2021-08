Η μετακίνηση του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι δεδομένα η είδηση της μεταγραφικής περιόδου στο ποδόσφαιρο. Ο ερχομός του Αργεντινού «μάγου» στο Παρίσι σήμανε συναγερμό στους φίλους της Παρί που έσπευσαν να «εξαφανίσουν» τις φανέλες του από την επίσημη μπουτίκ της ομάδας. Όμως, η γαλλική ομάδα βλέπει να ανεβαίνουν και από αλλού τα έσοδά της.

Σε εντυπωσιακό ράλι επιδίδεται το $PSG, δηλαδή το κρυπτονόμισμα που δημιούργησε τον Ιανουάριο του 2020 η Παρί Σεν Ζερμέν για τους οπαδούς της. Αυτό συμβαίνει επειδή έγινε γνωστό ότι μέρος της μυθικής αμοιβής του (41 εκατ. δολάρια ετησίως συν τα μπόνους) που θα λάβει ο Λιονέλ Μέσι θα καταβληθεί σε αυτό το κρυπτονόμισμα.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο γαλλικός σύλλογος τονίζοντας ότι πρόκειται για μία κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να είναι «ένα από τα πιο καινοτόμα και avant garde εμπορικά σήματα στην αγορά του παγκόσμιου αθλητισμού».

That’s $PSG crypto coin, more than doubled since Messi was linked to the club!!! pic.twitter.com/MZmJOJpPvd

— Horcrux (@BlaugranaFC26) August 9, 2021