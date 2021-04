Απολαύστε την

Την περασμένη εβδομάδα η Τζιλ Μπάιντεν εμφανίστηκε να βγαίνει από το Air Force One φορώντας δερμάτινη φούστα, μαύρο σακάκι, ψηλοτάκουνα μποτάκια και διχτυωτό καλσόν- μια στιλιστική επιλογή που σχολιάστηκε πολύ και δίχασε τους χρήστες των social media.

Πολλοί-κυρίως οπαδοί των συντηρητικών- ήταν εκείνοι που επέκριναν την 69χρονη Τζιλ Μπάιντεν σχολιάζονταν πως η εμφάνιση ήταν «ανάρμοστη για την Πρώτη Κυρία», «φτηνή» και «ακατάλληλη για την ηλικία της».

#JillBiden‘s airport look – fishnet stockings, skirt and booties – elicited extreme reactions on the Internet, with some praising the First Lady’s fashion sense and others slut-shaming her. @htTweets https://t.co/exwyp6lDCA — HT Life&Style (@htlifeandstyle) April 5, 2021

Αρκετοί ήταν και οι χρήστες που έγραψαν μάλιστα πως το συγκεκριμένο στυλ θύμιζε προκλητικές εμφανίσεις της Μαντόνα. «Η Μαντόνα θέλει πίσω τα φτηνιάρικα ρούχα της» σχολίασε ένας χρήστης.

«Νομίζω ότι η Τζιλ Μπάιντεν έχει μπερδέψει τις εποχές. Μάλλον πιστεύει ότι είναι Απόκριες. Πόσο είναι; 70; Ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη για διχτυωτό καλσόν και μποτάκια» έγραψε κάποιος άλλος χρήστης του Twitter.

Ωστόσο μεγάλος ήταν και ο αριθμός των χρηστών που επαίνεσε την Τζιλ Μάιντεν για την επιλογή της. «Είναι όμορφη και στιλάτη», «Αν είχα και εγώ τέτοια πόδια θα φορούσα ακριβώς το ίδιο σύνολο» και «Δεν μπορώ να πιστέψω όλη τη φασαρία που γίνεται για το καλσόν της Τζιλ Μπάιντεν. Το 2021» ήταν κάποια από τα tweets της άλλης πλευράς.

Μέσα σε όλο αυτό τον πανικό με τόνους σεξισμού, ηλικιακού ρατσισμού και υποκρισίας υπήρξαν και κάποιοι που παρατήρησαν πως το καλσόν της Τζιλ Μπάιντεν δεν ήταν καν διχτυωτό αλλά είχε σχέδια από δαντέλα.

«Στην μία εικόνα βλέπουμε διχτυωτά καλσόν και στην άλλη βλέπουμε μαύρα καλσόν Dolce & Gabbana τα οποία έχουν σχέδια από δαντέλα» ήταν ένα από τα μαθήματα μόδας που προέκυψαν με αφορμή το περιστατικό.

Image 1 is fishnet stockings. Image 2 is D&G black lace stockings. Do you all get it now? pic.twitter.com/19rr2sDbgf — Shawn Marie Sisler (@sisler_marie) April 5, 2021