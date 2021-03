Τετραπλή προσφορά

Το Θέατρο Σκιών των Κώστα και Θανάση Σπυρόπουλου σε μια μοναδική παράσταση στα ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!

«Ο Καραγκιόζης, η Επανάσταση και το λάβαρο του 1821»

Ο ήρωας των παιδικών μας χρόνων συναντά τους ήρωες του ‘21, πολεμά τους Τούρκους και ζωντανεύει αναμνήσεις σε μικρούς και μεγάλους!

Σε DVD, που συνοδεύεται από μία έκδοση για την ιστορία, τη διαδρομή και την τέχνη του Καραγκιόζη που χάνεται.

Σε καλαίσθητη κασετίνα, με την υπογραφή της οικογένειας Σπυρόπουλου.

Το έργο:

Έχει φτάσει η ώρα που οι Έλληνες θα κηρύξουν την επανάστασή τους για να αποτινάξουν τον ζυγό των Οθωμανών μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Ο Καραγκιόζης έχει αναλάβει να παραδώσει το λάβαρο της Eπανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί θα βρίσκεται ο ιεράρχης Παλαιών Πατρών Γερμανός που θα ευλογήσει την κήρυξη της Επανάστασης και θα ορκίσει τους Έλληνες καπεταναίους να αγωνιστούν με πίστη και τιμή για την ελευθερία της πατρίδας τους.

Οι Τούρκοι όμως έχουν πληροφορηθεί τις ενέργειες των Ελλήνων και θα προσπαθήσουν να τους σταματήσουν. Μόλις όμως το μαθαίνουν ο Καραγκιόζης και οι φίλοι του θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να τους εμποδίσουν με τον δικό τους, όπως πάντα, τρόπο. Άραγε θα τα καταφέρουν;

Το Θέατρο Σκιών έχει τόσο βαθιές ρίζες στη λαϊκή μας παράδοση που δεν έχει πάψει να συγκινεί ακόμα και σήμερα.

Ο Καραγκιόζης, ο κεντρικός του ήρωας, είναι ένας χαρακτήρας λαϊκός, αληθινός και ασυμβίβαστος. Μιλά έξω από τα δόντια, σατιρίζει τη φτώχεια του και λέει ό,τι σκέφτεται με έναν τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ωστόσο, κάθε περιπέτεια του Καραγκιόζη, καθώς και των υπόλοιπων ηρώων του Θεάτρου Σκιών, μας περνάει το μήνυμα ότι το χιούμορ είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μας για να διατηρούμε την αισιοδοξία μας και να αντιμετωπίζουμε με περισσότερη δύναμη τις δυσκολίες που τυχαίνουν σε όλους μας.

Κώστας Σπυρόπουλος

Ο Κώστας Σπυρόπουλος, γιος του Θανάση Σπυρόπουλου, γεννήθηκε στο Κοπανάκι Μεσσηνίας, το 1985. Τελείωσε την Ελληνογαλλική Σχολή και είναι πτυχιούχος ΙΕΚ Πληροφορικής. Σπούδασε επίσης σε δραματική σχολή και παράλληλα έκανε μαθήματα ορθοφωνίας και σκηνογραφίας. Μαθήτευσε δίπλα στον πατέρα του, τον καταξιωμένο καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλο, που τον δίδαξε την τέχνη του Θεάτρου Σκιών σε όλα τα επίπεδα (ζωγραφική, σκάλισμα κ.λπ.). Στα 8 του χρόνια έδωσε την πρώτη του παράσταση στο Φεστιβάλ καραγκιοζοπαιχτών του Μάνθου Αθηναίου και δέχθηκε τα συγχαρητήριά τους. Το 2012 συμμετείχε στο Μεγάλο Φεστιβάλ της Σλοβενίας παρουσιάζοντας την ελληνική τέχνη του Καραγκιόζη. Τον Μάιο του 2012 έκανε την πρώτη του έκθεση φιγούρας στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Παιδικό Μουσείο της Κύπρου, με 350 διαφορετικές φιγούρες και 50 ρεκλάμες. Την ίδια περίοδο έδωσε και 5 παραστάσεις στη Λευκωσία. Το 2013 συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μάνθου Αθηναίου, στο Άλσος Ν. Σμύρνης. Επίσης συμμετείχε: το 2014 στο 1ο Φεστιβάλ του Πανευρωπαϊκού Σωματείου, το 2017 στο Φεστιβάλ Πανελληνίου Σωματείου Θεάτρου Σκιών στη Ν. Ιωνία Αττικής, το 2018 στο Φεστιβάλ «Σπαθάρεια», στο Μαρούσι Αττικής και τέλος το 2019, στο φεστιβάλ που οργανώθηκε προς τιμήν του πατέρα και δασκάλου του Θανάση Σπυρόπουλου, στο θέατρο Άλσους στο Γαλάτσι.

Είχε την τύχη να γνωρίσει και να συμμετάσχει ως βοηθός σε παραστάσεις αρκετών καταξιωμένων καραγκιοζοπαιχτών.

Το 2018, παρουσίασε το Σύγχρονο Θέατρο Σκιών «Του μπερντέ τα παραμύθια» στο θέα­τρο Χυτήριο. Μια διαφορετική παράσταση, όπου το παραμύθι ενώνεται με το Θέατρο Σκιών, με σύγχρονες φιγούρες που κινούν δάχτυλα, ανοιγοκλείνουν μάτια και στόμα. Είχε την τιμή να συνεργαστεί με γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδιστές, οι οποίοι έδωσαν τις φωνές τους για τις ανάγκες της παράστασης.

Συνεχίζει να παρουσιάζει τη δουλειά του στα δύο μόνιμα θέα­τρά του και θεωρείται ένας από τους καλύτερους νέους καραγκιοζοπαίχτες.

Το 2019 συνεργάστηκε με τη σπουδαία ηθοποιό και συγγραφέα, Ξένια Καλογεροπούλου, και τον Θανάση Σπυρόπουλο, στην παράσταση «Η Ιστορία του Καραγκιόζη», που παίζεται στα σχολεία. Σήμερα, παίζει παραστάσεις σε σχολεία, σε εκδηλώσεις και σε θέατρα με μεγάλη επιτυχία. Είναι αντιπρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Σωματείου Θεά­τρου Σκιών, με σκοπό τη διάδοση και τη διάσωση της τέχνης του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.

Μαζί με το Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης στην Επανάσταση», Bέφα Αλεξιάδου: «Οι καλύτερες πίτες», Esquire & ΟΚ!

Βέφα Αλεξιάδου

Οι καλύτερες γλυκές και αλμυρές πίτες



Η πιο αγαπημένη ελληνίδα μαγείρισσα, σας προτείνει πεντανόστιμες, συνταγές και αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της!

Κρεατόπιτα, στρούντελ με κοτόπουλο, μπουρέκι, χορτόπιτα, μπουγάτσα, κολοκυθόπιτα, γαλατόπιτα!

Ενας θησαυρός συνταγών, από τη Βέφα!

Η Βέφα Αλεξιάδου γεννήθηκε στον Βόλο και από χρόνια κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι χημικός-διαιτολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερες σπουδές στην Αμερική επάνω στην υγιεινή των τροφών, τη διακόσμηση του τραπεζιού και τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη, εκσυγχρόνισε την ελληνική κουζίνα χρησιμοποιώντας μοντέρνες μεθόδους και συσκευές, διατηρώντας παράλληλα την παραδοσιακή γεύση. Συνεργάζεται με πολλά ελληνικά και ξένα περιοδικά. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εκδοτών και Βιβλιοπωλών. Τα βιβλία της «Ελληνική Μαγειρική», «Ελληνική Ζαχαροπλαστική» και «Γιορτινό τραπέζι» έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και κυκλοφορούν με επιτυχία στην Αγγλία, Ν. Αφρική, Αυστραλία, Καναδά και Αμερική. Είναι μέλος του I.A.C.P. (International Association of Culinary Professionals) και συμμετέχει σε διάφορα γαστρονομικά συμπόσια και σεμινάρια που οργανώνονται διεθνώς. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αρχέστρατου» (Κέντρο για τη διάσωση και διάδοση των ελληνικών γαστρονομικών παραδόσεων).

Ακόμη

Esquire

Ο άντρας στα καλύτερά του

Ο Tom Holland είναι το επόμενο μεγάλο όνομα του Hollywood, ο πιο φιλικός Spider-man που έχει υπάρξει ποτέ και ένας γιος που ακόμα προσπαθεί να ικανοποιήσει τους γονείς του.

Man at his Best: Μια κουβέντα εφ' όλης της ύλης με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τον Νίκο Πουρσανίδη.

Αφιέρωμα Αυτοκίνητο: SUV και Crossover. Είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες αυτή την εποχή. Παρουσιάζουμε τις καλύτερες επιλογές.

Γεύση: Θα είναι το «Fine Dining κατ' οίκον» η τάση που θα χαρακτηρίσει την γαστρονομία στη μετά covid εποχή;

Sports: Πως θα είναι το ποδόσφαιρο μετά τους Messi και Ronaldo;

Μόδα: Τα χρώματα της γης κυριαρχούν στην αντρική μόδα της άνοιξης.

Αφιέρωμα: 100 τεύχη Esquire και 100 πράγματα που θα καθορίσουν την post-covid ζωή μας.

Και

ΟΚ!

Το περιοδικό των διασήμων!

-Αγαπημένοι σταρ σε καθημερινές στιγμές

-Αποκλειστικά ρεπορτάζ

-Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις

Η αγαπημένη αναγνωστική συνήθεια,

κάθε εβδομάδα με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!

Με ιστορία 27 ετών στη Μ. Βρετανία, 30 εκατομμύρια αναγνώστες και άλλες 20 εκδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, το περιοδικό OK! αναμφίβολα διαγράφει μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, ο τίτλος πρωτοκυκλοφόρησε το 2005 και έκτοτε αποτελεί αγαπημένη αναγνωστική συνήθεια του κοινού που το επιλέγει για την ενδιαφέρουσα θεματολογία του, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ για τη ζωή των celebrities και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που φιλοξενεί.