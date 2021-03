Ό,τι και να πει κανείς για τη φετινή Λίβερπουλ θα είναι λίγο… Όχι όμως με την καλή έννοια… Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ γράφει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς ηττήθηκε και από τη νεοφώτιστη Φούλαμ που παλεύει για την παραμονή της, μέσα στο «Άνφιλντ», φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες εντός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα.

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, η Λίβερπουλ γνωρίζει έξι συνεχόμενες… σφαλιάρες στο «Άνφιλντ», στο οποίο δεν έχει καταφέρει ακόμη μέσα στο 2021 να σκοράρει ένα… κανονικό γκολ, παρά μόνο εκείνο το πέναλτι στη βαριά ήττα με τη Σίτι…

6 – Liverpool have lost each of their last six home games in the Premier League – the first season they’ve suffered six home league defeats since 1953-54 (6) when they finished bottom, and also the last campaign in which they were relegated. Bombshell. pic.twitter.com/A5E5aMruX3

Μάλιστα, κόντρα στη Φούλαμ βρέθηκε επίσης για έκτη συνεχόμενη φορά πίσω στο σκορ μέσα στο γήπεδο της, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της!

6 – Liverpool have now fallen behind in six consecutive Premier League games at Anfield for the very first time. Tumbling. pic.twitter.com/6LgpuZreaB

Μέσα στο νέο έτος, οι ποδοσφαιριστές του Κλοπ έχουν σκοράρει μόλις ένα γκολ στο «Άνφιλντ», με τη Σίτι και την Έβερτον να έχουν στο γήπεδο των «κόκκινων» από τέσσερα και δύο αντίστοιχα…

Η Λίβερπουλ διανύει μία τραγική σεζόν, υπερασπιζόμενη με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Τον τίτλο για τον οποίο η ίδια περίμενε 30 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτές τις 28 αγωνιστικές, η Λίβερπουλ έχει μαζέψει μόλις 43 βαθμούς.

Δεν είναι η χειρότερη συγκομιδή βαθμών από πρωταθλήτρια, ωστόσο η διαφορά της από την περασμένη σεζόν με τη φετινή, στο συγκεκριμένο σημείο είναι χαώδης! Οι «κόκκινοι» είναι και… επίσημα η χειρότερη πρωταθλήτρια, καθώς την περασμένη σεζόν μετά από 28 αγωνιστικές, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 79 βαθμούς!

36 βαθμούς περισσότερους δηλαδή! Πρόκειται για τη χειρότερη διαφορά στα χρονικά του αγγλικού πρωταθλήματος. Ακόμη και η Λέστερ το 2017, είχε μικρότερη διαφορά βαθμών, καθώς οι «αλεπούδες» είχαν μαζέψει 27 βαθμούς λιγότερους μετά από 28 αγωνιστικές.

Ούτε καν η Τσέλσι που τερμάτισε στη 10η θέση, μία χρονιά μετά το πρωτάθλημα, δεν είχε τέτοια μεγάλη διαφορά βαθμών, καθώς οι «μπλε» είχαν διαφορά 25 βαθμών.

Για να καταλάβει κανείς, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Λίβερπουλ, αρκεί να γνωρίζει πως αυτή τη στιγμή μέσα στο 2021, είναι η ομάδα με τους λιγότερους βαθμούς σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας! 92η στις 92 ομάδες!

Wigan’s win today means that Liverpool are now the team with the fewest home points of any team in England’s top four divisions in 2021.

92nd out of 92 for home form this year. 😳 pic.twitter.com/z4z4ZB5d1w

— Squawka Football (@Squawka) March 6, 2021