Την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια, πήρε την εν λόγω απόφαση προκειμένου να «διευκολυνθεί η ομοφωνία στη διαδικασία επιλογής».

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και στις χώρες – μέλη, που επίσης τη στήριξαν, οδηγώντας την υποψηφιότητά της μέχρι την τρίτη θέση.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.

— Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) March 1, 2021