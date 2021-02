Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για διάσημους ηθοποιούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Αυτή τη φορά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο κάνουν νέες αποκαλύψεις για μία υπόθεση που έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνιστή τον διάσημο και υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιός Τζέιμς Φράνκο.

Το 2014, ο Φράνκο, πρωταγωνιστής της σειράς του HBO «The Deuce» αλλά και κινηματογραφικών ταινιών όπως οι «127 Hours» και «The Disaster Artist», άνοιξε μια σχολή υποκριτικής με το όνομα «Studio 4» και παραρτήματα στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Μαζί του ήταν ο συνέταιρός του, Βίνς Τζολιβέτ.

Ο Τζέιμς Φράνκο είχε κατηγορηθεί πριν δύο χρόνια από πέντε μαθήτριες της σχολής που έκανε μαθήματα υποκριτικής, ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας του είχαν ξεπεράσει κάθε όριο ηθικής κι έκτοτε η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

