Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε, το μεσημέρι του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας.

Η σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, χτύπησε την ανατολική ακτή της Χονσού, ταρακουνώντας τη Φουκοσίμα και το Τόκιο.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Προληπτικά, συνιστάται σε εκείνους βρίσκονται κοντά σε παράκτιες περιοχές να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses’ felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021