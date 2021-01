Η έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας απασχόλησαν το συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες στο οποίο συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές συμπέρασμα που κυριαρχεί στις Βρυξέλλες είναι πως η ΕΕ είναι θετική και ταυτόχρονα επιφυλακτική στις επιθέσεις φιλίας της Τουρκίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές η συζήτηση για την Τουρκία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ «διεξήχθη κάτω από το θέμα των «Τρέχουσων Εξελίξεων»» ενώ κατά τη συζήτηση, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Ζοζέπ Μπορέλ και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας ενημέρωσαν για τις επαφές που είχαν με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου τις προηγούμενες μέρες.

«Κύριο συμπέρασμα από τις επαφές τους ήταν ότι διαφάνηκε διάθεση από πλευράς Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, που η Τουρκία φαίνεται να διέκοψε στην παρούσα φάση τις παραβιάσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, ενώ η Άγκυρα δείχνει να έχει θετική διάθεση για εμπλοκή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και για επανέναρξη των συνομιλιών, αναφέροντας ότι «δεν είναι δογματικοί» ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο των συνομιλιών» αναφέρουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

«Από τη συζήτηση, προκύπτει μια θετική πρώτη αποτίμηση για τις πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας. Όλοι, όμως, τόνισαν ότι η ΕΕ οφείλει να είναι επιφυλακτική και όχι αφελής αναμένοντας όπως η «επίθεση φιλίας» της Άγκυρας συνοδεύεται από συγκεκριμένα βήματα, με συνέχεια, συνέπεια και σε βάθος χρόνου» υπογραμμίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές και προσθέτουν:

«Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης στην ΕΕ, εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η «νέα» προσέγγιση της Τουρκίας ενδεχομένως να οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: (1) την απειλή των κυρώσεων (2) την οικονομική κατάσταση στη χώρα και (3) την εκλογή Biden στις ΗΠΑ».

Η Ελληνική πλευρά -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- τόνισε ότι απομένει να γίνουν απτά βήματα ουσιαστικής προόδου σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, όπως η συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα, το casus belli, η μη συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Κατά την προσέλευσή μου σήμερα στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Arriving at the #EU Foreign Affairs Council #FAC meeting taking place today in #Brussels . pic.twitter.com/puxsN9oVOZ

Ο Νίκος Δένδιας στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ είχε διμερείς συναντήσεις. Με τον τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά συζήτησαν για τις ευρωτουρικές σχέσεις και για θέματα μετανάστευσης.

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις με έμφαση στην τελωνειακή ένωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του κ. Δένδια με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο κ. Δένδιας επίσης είχε συνάντηση με τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση Όλιβερ Βάρελι όπου συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Επίσης ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Σίμον Κόβνι.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας, S.Coveney, στο περιθώριο του ΣΕΥ της ΕΕ. Στο επίκεντρο της συζήτησης οι περιφερειακές εξελίξεις – I met with #Ireland FM @simoncoveney on the sidelines of today’s #EU #FAC in #Brussels. Regional developments in focus. pic.twitter.com/M6ZuW0rfqe

