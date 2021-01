Ο Μπιλ Γκέιτς εμβολιάστηκε κατά του κοροναϊού και ανέβασε φωτογραφία του στο Twitter.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας – ο οποίος ήρθε πολλές φορές στο προσκήνιο εξαιτίας θεωριών συνωμοσίας στην αρχή της πανδημίας – ευχαρίστησε τους επιστήμονες αλλά και όσους συνέβαλαν στην καταπολέμηση του κοροναϊού.

«Ένα από τα προνόμια του να είμαι 65 ετών, είναι πως μπορώ να κάνω το εμβόλιο κατά της Covid-19. Έλαβα την πρώτη δόση αυτή την εβδομάδα και νιώθω υπέροχα. Ευχαριστώ όλους τους επιστήμονες, τους εθελοντές των κλινικών δοκιμών και τους υγειονομικούς υπαλλήλους της πρώτης γραμμής που μας έφεραν σε αυτό το σημείο», έγραψε ο ίδιος κάτω από την φωτογραφία του.

Ο Μπιλ Γκέιτς, μαζί με την σύζυγό του, είχαν δωρίσει πάνω από 156 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κοροναϊού.

