Με μία απουσία

Μέσα από μία πολλά υποσχόμενη επιστροφή η θρυλική σειρά Sex and The City, που άφησε το σημάδι της στην τηλεόραση των δεκαετιών του ’90 και του ’00 επανέρχεται δυναμικά στη ζωή των τηλεθεατών.

Το Sex And The City έκανε πρεμιέρα το 1998 και γνώρισε απίστευτη επιτυχία για έξι σεζόν, μέχρι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς το 2004. Δύο ακόμη ταινίες που γυρίστηκαν με πρωταγωνίστριες τις τέσσερις φίλες το 2008 και το 2010 σημείωσαν μεν εμπορική επιτυχία, όμως δέχτηκαν εξαιρετικά αρνητικές κριτικές.

And Just Like That

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για την επιστροφή της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς από την υπηρεσία streaming του HBO επιβεβαιώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (10/1), όταν οι τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις κοινοποίησαν το πρώτο trailer στα social media τους.

Νωρίτερα και το ίδιο το HBO είχε επιβεβαιώσει το comeback του Sex and the City ενώ με ρεπορτάζ του Page Six, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις θα συμμετέχουν στα νέα επεισόδια, από τα οποία όμως θα λείπει η Κιμ Κατράλ.

Το reboot της σειράς που άφησε εποχή θα ονομάζεται «And Just Like That» και οι τρεις ηθοποιοί, εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αναλαμβάνουν και ρόλο παραγωγών.

Θα περιλαμβάνει 10 μισάωρα επεισόδια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη της ερχόμενης άνοιξης στη Νέα Υόρκη.

Το trailer που κυκλοφόρησε εχθές δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκής της νέας σειράς, όμως έχει γίνει γνωστό πως το «And Just Like That» θα ακολουθεί την «Κάρι», την «Μιράντα» και την «Σάρλοτ» καθώς αντιμετωπίζουν τις περιπλοκότητες της ζωής στα 50 και τις νέες προκλήσεις της φιλίας τους.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν διχασμένη, με άλλους να εκφράζουν ενθουσιασμό και αδημονία για την επιστροφή των πολυαγαπημένων χαρακτήρων και άλλους να διατυπώνουν την εκτίμηση ότι η νέα σειρά θα είναι παρωχημένη και δεν πρόκειται να πάει καλά.