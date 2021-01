Για γέλια και για κλάματα

Η είδηση της εισβολής των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, καθώς και τα όσα ακολούθησαν προκαλούν σοκ και δέος… Το χτύπημα στη Δημοκρατία και οι τέσσερις νεκροί από τις ταραχές, μόνο γέλιο δεν μπορούν να προκαλέσουν.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες στην «Twitterόσφαιρα» συμβαίνει ένα κωμικοτραγικό γεγονός. Οι χρήστες ζητούν το… κεφάλι ενός ανθρώπου με όνομα «Via Getty».

Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να τον βρουν. Γιατί; Διότι πολύ απλά δεν υπάρχει!

Τι έχει συμβεί;

Εδώ και μερικές ώρες, όλο το twitter συζητά για τον «Via Getty».

Είναι ένας από τους πιο γραφικούς διαδηλωτές που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Είναι αυτός που αποθανατίστηκε να κλέβει μία εξέδρα μέσα από το Καπιτώλιο.

Η φωτογραφία του κάνει τον γύρο του διαδικτύου συνοδεία της φράσης «Via Getty», με τους χρήστες να ζητούν έξαλλοι τον εντοπισμό του και τη σύλληψή του, θεωρώντας πως έχουν βρει την ταυτότητά του!

BRING ME THE HEAD OF VIA GETTY https://t.co/yeVvktQOBz — Q1 Eddie Results (@random_eddie) January 7, 2021

Ωστόσο, αυτό που οι χρήστες αγνοούν, είναι πως δεν πρόκειται περί ονόματος, αλλά για την πηγή της φωτογραφίας του διαδηλωτή, που προέρχεται από το πρακτορείο Getty Images.

Όλα ξεκίνησαν από ανάρτηση δημοσιογράφου

Για τη «ευθύνεται» η δημοσιογράφος Ryan Lizza, η οποία έγραψε το πρώτο tweet όπου ο διαδηλωτής της φωτογραφίας αναφερόταν ως «Via Getty». Από εκεί και πέρα, το tweet κοινοποιήθηκε δεκάδες φορές και έγινε viral.

Όταν η δημοσιογράφος κατάλαβε το λάθος της, φαίνεται πως προσπάθησε να «σώσει» την κατάσταση και επανήλθε με νέο tweet, στο οποίο ξεκαθάριζε πως «Via Getty» δεν είναι το όνομα του άντρα, αλλά το φωτογραφικό πρακτορείο από όπου προέρχεται το καρέ.

To be clear, “via Getty” is not a person. It just means that this photo comes via Getty Images. https://t.co/SZY4yQ0AlI — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 7, 2021

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο άντρας της φωτογραφίας ονομάζεται Adam Johnson.

Πάρτι στα Social Media

Φυσικά τα Social Media δεν θέλουν και πολύ. Αμέσως, ο «Via Getty» έγινε viral με τις χιουμοριστικές εικόνες να… πέφτουν βροχή.

Μάλιστα, δημιουργήθηκε και λογαριασμός στο όνομά του!

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις

They think Via Getty is a name 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/1cp2aX79kT — Jash Joshi (@jashtj) January 7, 2021

«What kind of name is Via Getty?» https://t.co/qWhpeXUHoI — Scott Santens🧢🏄‍♂️ (@scottsantens) January 7, 2021