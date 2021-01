Έχουν προβλέψει τα πάντα. Από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έως την εμφάνιση του κοροναϊού. Ο λόγος για τους Simpsons, οι οποίοι λαμβάνουν πλέον παγκόσμια αναγνώριση, ως οι μεγαλύτεροι… προφήτες!

Κάτι φορά που κάτι μεγάλο συμβαίνει, δεν αργούν να κυκλοφορήσουν εικόνες και βίντεο, κυρίως στα social media, από ένα επεισόδιο της θρυλικής σειράς, στο οποίο απεικονίζονται τα γεγονότα τα γεγονότα που συνέβησαν… πριν συμβούν.

Και εφόσον έχουν… προβλέψει πράγματα που έχουν συμβεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, δεν θα μπορούσαν να μην είχαν αναφερθεί και στα όσα ντροπιαστικά συνέβησαν εχθές στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον, όταν εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν, προσπαθώντας να διακόψουν τη διαδικασία επικύρωσης της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με πολλούς χρήστες του διαδικτύου, στην 7η σεζόν της σειράς, στο επεισόδιο με τίτλο «The Day the Violence Died» (σ.σ η μέρα που πέθανε η βία), απεικονίζονται δεκάδες άνθρωποι να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο, κρατώντας όπλα, ακόμα και βόμβες.

Ακόμα, σε άλλο επεισόδιο, με τίτλο «Treehouse of Horror XXXI», ο πρωταγωνιστής Χόμερ Σίμπσον, κάθεται στη στέγη ενός σπιτιού, ενώ τα πάντα γύρω του καίγονται. Μάλιστα, στη φωτογραφία αναγράφεται η ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή η ημερομηνία που αναμένεται ο Ντόναλντ Τραμπ να παραδώσει την εξουσία στον Τζο Μπάιντεν.

Did the Simpsons Predict Civil War in US Jan 2021? & The four horsemen of apocalypse. Latest episode: The Simpsons Election Day Of Horror Season 31 #CapitolBuilding #TrumpRally #capitolbreach #Capitol pic.twitter.com/pJizSXItiP

— Surabhi Lal ❤ (@SurabhiLal_) January 7, 2021