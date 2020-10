Στα ύψη είναι η ανησυχία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην παγκόσμια κοινότητα ύστερα από την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια διαγνώστηκαν θετικοί στον κοροναϊό και μάλιστα έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν και πώς θα διεξαχθούν το δεύτερο και το τρίτο ντιμπέιτ του Τραμπ με τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν ή πώς μπορεί αυτή η εξέλιξη να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές.

Όπως σημειώνουν οι New York Times η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει ένα τεράστιο εμπόδιο για την προεκλογική εκστρατεία του 74χρονου Τραμπ με 33 ημέρες μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικός θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο, ενώ αν παρουσιάσει συμπτώματα εγείρονται ερωτήματα για το αν πρέπει να συνεχίσει ως υποψήφιος πρόεδρος.

Ήδη, η αμερικανική προεδρία ακύρωσε τη σημερινή προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στη Φλόριντα.

Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η «ανάρρωση» είναι άγνωστο και θα εξαρτηθεί από το πόσο σοβαρά θα νοσήσει το προεδρικό ζεύγος.

Ακόμη και αν ο Τραμπ βγει αρνητικός σε 14 ημέρες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι σε θέση να συμμετάσχει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τρεις πολιτείες κλειδιά – Ουισκόνσιν, Φλόριντα και Αριζόνα – ούτε και στο επόμενο debate στις 15 Οκτωβρίου.

Ήδη, πριν νοσήσει ο Τραμπ με κοροναϊό, υπήρχε έντονη παραφιλολογία ότι θα μπορούσε να καθυστερήσει τις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου προς όφελός του.

Βέβαια, ο αμερικανικός Τύπος είχε τονίσει με επιχειρήματα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε δυνατό ούτε νόμιμο, καθώς θα έπρεπε να αλλάξει ομοσπονδιακός νόμος του Συντάγματος. Αυτό θα χρειαζόταν τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων (ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς) όσο και της Γερουσίας (ελεγχόμενης από τους Συντηρητικούς).

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει ότι είναι ικανός για όλα: θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ασθένειά του για να φοβίσει τους Αμερικανούς πολίτες και να τους συσπειρώσει γύρω από το πρόσωπό του. Θα μπορούσε επίσης να παραπονεθεί για «άδικο πλεονέκτημα» του αντιπάλου του, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά τις προεκλογικές του καμπάνιες.

Αν αναρρώσει από τον ιό, ο Ντόναλντ Τραμπ σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει προς όφελός του: θα δηλώσει ότι νίκησε τον «κινεζικό ιό», χωρίς τη βοήθεια της επιστήμης που συνεχώς απορρίπτει, και αυτό θα ενισχύσει το προφίλ του.

Τέλος, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές ο Μπάιντεν, ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ασθένειά του για να αμφισβητήσει το αποτέλεσμά τους. Εξάλλου, έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για αμφισβήτηση του αποτελέσματος των εκλογών, καθώς θεωρεί ότι με την επιστολική ψήφο θα υπάρξει αλλοίωση των ψήφων.

Εάν και εφόσον ο Τραμπ ασθενήσει σοβαρά από τον κοροναϊό και άρα θα χρειαστεί ειδική φροντίδα και θεραπεία, τότε και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις εξουσίες του σύμφωνα με την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μάικ Πενς.

Δεν είναι γνωστό αν ο Πενς είναι και αυτός θετικός. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε την «αγάπη» και τις «προσευχές» του στο προεδρικό ζεύγος μέσω Twitter.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania.

Σε περίπτωση που και ο Πενς ασθενήσει, καθήκοντα προέδρου θα εξασκεί η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, η οποία ανήκει στο κόμμα των Δημοκρατικών. Αυτά προβλέπουν τα πρωτόκολλα και οι συνταγματικές διατάξεις.

Ωστόσο, ήδη εδώ και μερικές ώρες σοβαροί αναλυτές ασχολούνται με το πρόβλημα που πιθανόν προκαλείται στη διαχείριση σημαντικών θεμάτων ασφαλείας, επίκαιρα ή διαχρονικά, τα οποία αφορούν τις ΗΠΑ.

Πάντως, σύμφωνα με το CNN σε απόμονωση έχει τεθεί ήδη η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι όσο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ήταν σε στενή επαφή με τον Τραμπ.

Η αναλύτρια εθνικής ασφάλειας του CΝΝ Samantha Vinograd αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που έχει το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του και Πρώτη Κυρία της χώρας, βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή της, η αναλύτρια του CNN τόνισε ότι πρόκειται για στιγμή κόκκινου συναγερμού για την αμερικανική κυβέρνηση.

«Σε αυτό το σημείο γνωρίζοντας ότι ο Πρόεδρος είναι άρρωστος και ότι η πανδημία επηρεάζει το προσωπικό στον Λευκό Οίκο, αυτή μπορεί να είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η κυβέρνηση των ΗΠΑ», είπε.

