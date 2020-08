Στην κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον.

Αναπαράγοντας δημοσίευμα του BBC το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη δύο καταδιωκτικών Rafale και δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στην ανατολική Μεσόγειο, με φόντο την παραβατικότητα της Τουρκίας, υποστηρίζει πως η ηγεσία των ΗΠΑ για τη διαφύλαξη της ελληνικής και της κυπριακής κυριαρχίας θα αποτρέψει τις προκλητικές ενέργειες από την Άγκυρα.

«Η επιθετικότητα της Τουρκίας με σκοπό την εκμετάλλευση πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας υποχώρησης των ΗΠΑ. Η ηγεσία μας για τη διαφύλαξη της ελληνικής και της κυπριακής κυριαρχίας θα αποτρέψει τις προκλητικές ενέργειες από την Άγκυρα.

Turkey's aggression over oil & gas resources in the Eastern Med is a direct result of US global retreat. Our leadership in safeguarding Greek and Cypriot sovereignty would prevent Turkey's belligerent actions from increasing tensions https://t.co/4kvcRrrq2o

