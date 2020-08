Κι ενώ το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις.

Σε δηλώσεις του μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έδειξε αποφασισμένος να μην κάνει βήμα πίσω, ενώ την ίδια στιγμή εκβιάζει σε διάλογο τις χώρες της Μεσογείου προκειμένου να «βρουν κοινά αποδεκτή λύση που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο διεμήνυσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα σχέδιά της και επιτέθηκε στην Ελλάδα για τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και είχε συμφωνήσει με την Άνγκελα Μέρκελ και το Βερολίνο να μην κάνει γεωτρήσεις και έρευνες, «η Ελλάδα έδειξε τις αλγεινές της προθέσεις με τη συμφωνία της με την Αίγυπτο για οριοθέτηση της ΑΟΖ».

«Έτσι η Τουρκία προχωρά τις έρευνες» είπε, καθιστώντας σαφές πως το Oruc Reis θα συνεχίσει με τις έρευνες και εκτοξεύοντας νέες απειλές.

«Το να αγνοεί κανείς τα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα τεράστιο κομμάτι γης όπως είναι η Τουρκία αποτελεί λάθος. Δεν θα συναινέσουμε στην προσπάθεια εγκλωβισμού μας στις τουρκικές ακτές».

BREAKING No way Turkey would consent to any initiative trying to lock country to its shores, ignoring vast Turkish territory, says President Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 10, 2020