Προειδοποίηση να αποχωρήσει

Από τις 5 με 5.30 μ.μ. το τουρκικό σεισμογραφικό Oruc Reis πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο ανατολικό όριό της. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει απλωμένα καλώδια αλλά δεν διεξάγει έρευνες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στην περιοχή εκπέμπουν ανά 15 λεπτά μηνύματα και ζητούν στο Oruc Reis να αποχωρήσει μαζι με τα συνοδά σκάφη από την περιοχή καθώς του τονίζουν ότι βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως σημειώνεται η έρευνα από ένα τέτοιος σκάφος είναι αδύνατη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες καθώς στην περιοχή υπάρχει υπερσυγκέντρωση σκαφών πολεμικών και άλλων και ο θόρυβος εμποδίζει τέτοιες εργασίες.

«Πόλεμος» NAVTEX

Την ίδια στιγμή, Αθήνα και Άγκυρα σε επιχειρησιακό επίπεδο έχουν επιδοθεί στην έκδοση NAVTEX από το πρωί της Δευτέρας, με την Αγκυρα να απαντά στην ελληνική αντι-NAVTEX.

Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν το τουρκικό ερευνητικό να βρίσκεται δυτικά της Κύπρου, εντός κυπριακής ΑΟΖ, και του τομέα τον οποίο δέσμευσε παράνομα για σεισμογραφικές έρευνες. Ωστόσο, συνεχίζει να παραμένει κλειστός ο πομπός του πλοίου, όπως καταγράφεται στο σύστημα εντοπισμού marinetraffic.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νέα οδηγία που εξέδωσε η Αγκυρα το μεσημέρι της Δευτέρας από τον ναύσταθμο της Αττάλειας, υποστηρίζει ότι το Ορούτς Ρέις πραγματοποιεί έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Μάλιστα, καλεί τους ναυτιλομένους να αγνοήσουν την ελληνική οδηγία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο σταθμός Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-NAVTEX, με την οποία ακυρώνει την προηγούμενη τουρκική αναγγελία για τη δέσμευση της περιοχής στα νότια του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης.

Οπως τονίζεται σχετικά, ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει NAVTEX για τη συγκεκριμένη περιοχή και σημειώνεται ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN