Τα… μαγικά χαρτάκια του Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ (7/5, 21:15), τέθηκαν σε κυκλοφορία το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (3/5) και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν… φτερά, με τους «πράσινους» οπαδούς να τα εξαφανίζουν.

Η… μανία του κόσμου του «τριφυλλιού», μάλιστα, να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας και να την ενισχύσει στην προσπάθεια της να προκριθεί στο Final 4 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2012 ήταν τόσο μεγάλη, που οι αναμονές στην ηλεκτρονική αγορά άγγιξαν τις 100.000.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το έργο των Ισραηλινών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, καθώς θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο και του… έκτου παίκτη του Παναθηναϊκού, στο κατάμεστο από 20.000 φιλάθλους κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες οι Πράσινοι νίκησαν την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά με τους Ισραηλινούς, με το παιχνίδι του ΟΑΚΑ πλέον να είναι τελικός για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

SOLD OUT IN A FLASH! 💥

All tickets were gone in only 6 hours!

A roaring crowd awaits 😤☘️#PAOFans, you are amazing! Let’s break the sound records too 🔊#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/ckROAKu9bs

— Panathinaikos BC (@paobcgr) May 3, 2024