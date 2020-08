Πενθεί ο Λίβανος τα θύματα των φονικών εκρήξεων που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, καταστρέφοντας τη μισή πόλη και ολοσχερώς το λιμάνι της.

Οι φονικές εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους και αφήνοντας πίσω περισσότερους από 4.000 τραυματίες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμα της στέλνει τη στήριξη της στον Λίβανο, μετά την έκρηξη που σκόρπισε το θάνατο στη Βηρυτό.

Αναλυτικά όσα έγραψαν οι Πειραιώτες:

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με όλους εκείνους που «χτυπήθηκαν» από την τραγική έκρηξη στη Βηρυτό. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στο Λίβανο, μείνε δυνατός», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:

Our thoughts and prayers are with everyone affected by the tragic explosion in Beirut. Our deepest condolences, stay strong Lebanon. 🇱🇧🙏🏻💔 #Lebanon #Beirut #PrayforLebanon pic.twitter.com/hdpyb8u3In

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 4, 2020