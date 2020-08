Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι οι εξωγήινοι κατασκεύασαν τις Πυραμίδες- ή τουλάχιστον αυτό έγραψε στο Twitter- και η Αίγυπτος τον κάλεσε να τις επισκεφθεί για να διαπιστώσει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες προφανώς», έγραψε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος. Ένα tweet που συγκέντρωσε πάνω από 84.000 σχόλια και retweet. Αλλά η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου τον προσκάλεσε στη χώρα της, για να δει τα στοιχεία από κοντά.

«Παρακολουθώ τη δουλειά σας με μεγάλο θαυμασμό. Προσκαλώ εσάς και την Space X να εξερευνήσετε τα γραπτά για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες αλλά και να εξετάσετε τους τάφους των κατασκευαστών των πυραμίδων. Κύριε Μασκ, σας περιμένουμε», έγραψε η Ράνια Αλ Μάσατ απαντώντας στον επιχειρηματία.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

