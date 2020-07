Μία από τις δύο διαδηλώτριες στο Σιάτλ που τραυματίστηκαν χθες όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος σε αυτοκινητόδρομο, υπέκυψε στα τραύματά της, με την δεύτερη να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο ιατρικού κέντρου.

Στο Σιάτλ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις, κάποιες και σε αυτοκινητοδρόμους, μετά τη δολοφονία στις 25 Μαΐου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Η Σάμερ Τέιλερ πέθανε αργά χθες στο Ιατρικό Κέντρο Χάρμπορβιου, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters η εκπρόσωπος του κέντρου Σούζαν Γκρεγκ, δηλώνοντας ότι η Ντίαζ Λαβ, η άλλη τραυματίας, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο οδηγός, ένας 27χρονος άνδρας από το Σιάτλ, συνελήφθη στο σημείο του περιστατικού, και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

«Τέθηκε υπό κράτηση όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο», δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ο Τσέις Βαν Κλιφ, μέλος της αστυνομίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. «Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν υποπτευόμαστε ότι τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ αποτέλεσαν παράγοντα στη σύγκρουση». Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν εάν ο οδηγός σκόπευε να χτυπήσει τους διαδηλωτές, πρόσθεσε.

Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο «Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον Ι-5» (ο Ι-5 είναι ο αυτοκινητόδρομος).

Content WARNING. This is independent journalist, Diaz Love, who has been covering Seattle. She and a group of people were apparently hit by a car a short time ago. #SeattleProtest #CHOP #BlackLivesMatter pic.twitter.com/q5Som8PZgD

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια να κάνει ελιγμό για να αποφύγει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν εκεί αντί οδοφράγματος, και να χτυπάει τις δύο γυναίκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press επικαλέστηκε τον επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον, ο οποίος είπε ότι μια 24χρονη γυναίκα από το Σιάτλ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μια 32χρονη από το Μπέλινγκχαμ σοβαρά.

Ο ίδιος είπε ότι ο οδηγός που συνελήφθη είναι ένας 27χρονος από το Σιάτλ και είναι άγνωστο αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

Ο Mark Taylor-Canfield, δημοσιογράφος, είπε στον Guardian ότι το αυτοκίνητο είχε αρκετό χρόνο για να επιβραδύνει πριν χτυπήσει τους διαδηλωτές.

«Επιτάχυνε και πήγε ακριβώς στη μέση του πλήθους, οπότε οι περισσότεροι από εμάς υποθέσαμε ότι ήταν σκόπιμη απόπειρα ανθρωποκτονίας», δήλωσε ο Taylor-Canfield, προσθέτοντας ότι βρισκόταν στη διπλανή λωρίδα των διαδηλωτών που χτυπήθηκαν.

Here’s the car I watched strike two protesters on I-5 last night. It was a terrible incident. I heard what sounded like gunshots but WSP says they found fireworks at the scene.@dwatchnews_nam #seattleprotest #Seattle #GeorgeFloyd https://t.co/4hDORZKl4E

— Mark Taylor-Canfield (@MTaylorCanfield) July 4, 2020