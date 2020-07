Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να έχει μεγάλη αδυναμία στον Έντι Μέρφι και πιο συγκεκριμένα στην ταινία Coming to America ή αλλιώς «Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα», όπως έγινε γνωστή στην Ελλάδα.

Ο έλληνας σούπερ σταρ, λοιπόν, μέσα από ένα όμορφο βίντεο μιμείται τις καλύτερες σκηνές του αμερικανού κωμικού Έντι Μέρφι από την ταινία.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak βγήκε στο μπαλκόνι του για να καλωσορίσει τους γείτονές του σαν άλλος Μέρφι και στα social media έγινε πανικός.

Δείτε το βίντεο με τον Γιάννη:

You could say Giannis loves «Coming to America” 🤣 *NSFW*

(via @Giannis_An34) pic.twitter.com/GYr4ZfGCfb

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2020