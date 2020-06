Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Λονδίνο σε συγκρότημα πολυκατοικιών λόγω πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο πάρκο του Κένιγκτον. Επί τόπου έσπευσαν 60 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περίπου 100 άτομα εκκένωσαν το κτίριο, ενώ αρκετοί παρέμειναν μέσα στα διαμερίσματά τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, 18 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Προς το παρόν, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς, ενώ ένας πυροσβέστης ανέφερε πως όλος ο πρώτος όροφος του κτιρίου καταστράφηκε.

Μάλιστα, διάφορα βίντεο δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία διακρίνεται ο καπνός στο συγκρότημα πολυκατοικιών.

